Катастрофа в Норильске: опубликовано видео ликвидации аварии на ТЭЦ

Спасатели работают круглые сутки

В Норильск доставят ещё 30 ёмкостей для нефтепродуктов, сбор которых идёт в зоне ЧС после разлива горючих материалов. За последние сутки спасателям удалось вывезти более четырёх тысяч кубометров топливно-водяной смеси. Таким образом всего собрано почти 22 тысячи кубометров, сообщает "ТВ Центр".

А 13 июня новый крупный выброс углеводородов зафиксирован в Сочи. Одна из рек почернела и покрылась радужными пятнами. Правоохранители уже начали проверку, чтобы выяснить причины произошедшего.

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