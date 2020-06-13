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Видео последствий разгула стихии в центре и на юге России

12:32
  • суббота
  • 13 июня 2020

Ветер повалил деревья и оборвал провода

Сразу несколько регионов России оказались во власти мощного циклона. На Ставрополье ураганный ветер валил деревья, срывал кровли с крыш и обрывал линии электропередачи. На одной из трасс порывы даже опрокинули 11 грузовиков.
Затоплены улицы и дома: Россия переживает разгул стихии

Проезжающие мимо предлагали свою помощь и сочувствовали пострадавшим. Водителя одного автомобиля всем миром доставали из покорёженной кабины, его госпитализировали, сообщает "ТВ Центр".

В Пензе из-за сильного ливня затоплены дороги и подвалы домов. Коммунальные службы Москвы и области также устраняют последствия удара стихии. За сутки выпало 30% месячной нормы осадков.

Минувшим вечером в Москве и Подмосковье был сильный ветер с грозой и ливнями. Последствия - четыре десятка поваленных деревьев - устраняют коммунальщики. 13 июня сохранится такая же погода, но уже в воскресенье в столичном регионе будет без осадков, станет теплее.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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