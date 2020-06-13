В США и Европе продолжают сносить памятники на волне борьбы с расизмом

Пострадали десятки монументов

Страны Запада всё стремительней переписывают свою историю. На волне массовых протестов и санкций местных властей на землю с постаментов летят статуи американских и британских политиков и даже Христофора Колумба.

Город Норфолк, штат Вирджиния. Скульптура Джонни Рэба – она символизирует в южных штатах образ воина-конфедерата – простояла на постаменте сто лет. Теперь по решению властей демонтирована. Администрация решила не дожидаться актов вандализма, которые постигли другие памятники, прямо или опосредованно связанные с угнетением афроамериканцев.

Несколько дней назад демонстранты в Портсмуте опрокинули монумент президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису. А в Ричмонде утопили в озере Христофора Колумба. Под привычными лозунгами "Жизни чёрных имеют значение" и "Нет справедливости – нет мира" протестующие продолжают выходить на улицы американских городов. Жгут звёздно-полосатые флаги и молча маршируют в память о Джордже Флойде, которого 25 мая в Миннеаполисе убил полицейский, сообщает "ТВ Центр".

Война с памятниками полным ходом разворачивается и по другую сторону Атлантики. В Лондоне превентивно закрыли фанерными щитами статую Уинстона Черчилля, ранее протестующие уже прикрепляли к ней табличку с надписью "расист". Ограждена барьерами фигура английского филантропа Эдварда Колстона, которого активисты обвиняют в работорговле. Британский премьер Борис Джо сон назвал происходящее попыткой цензурировать прошлое.

Нет покоя монументам даже в Новой Зеландии. Тихоокеанский Гамильтон лишился статуи своего основателя - британского колонизатора Джона Гамильтона. Поводом для демонтажа послужили жалобы коренного племени маори. По их мнению, скульптура символизирует угнетение местного населения. Статую отправили в музейный запасник. Теперь активисты требуют переименовать город.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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