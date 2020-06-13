Как "Лидеры России" обучают финансовой грамотности

Прошёл вебинар на тему личных инвестиций

Финансовая грамотность, личные инвестиции и формирование капитала. Эти и другие важные вопросы обсудили участники обучающего вебинара образовательного этапа кубка по менеджменту "Управляй".

Он проходит на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей". Спикерами выступили финалисты конкурса "Лидеры России", а также участники прошлых сезонов кубка "Управляй", сообщает "ТВ Центр".

Они смоделировали для аудитории ситуации, с которыми может столкнуться бизнес и провели их разбор. Также прозвучали ответы на вопросы о том, как подготовиться к финалу конкурса.

Как сказал финалист конкурса Александр Яшкин, нужно, в первую очередь, досконально знать справочник по принятию решений и найти отрасль, которая будет максимально интересна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"