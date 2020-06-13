Сирийская Пальмира приходит в себя после войны

В городе заработала пекарня

В Сирии террористы запрещённой в России группировки "Джебхат-ан-Нусра" нарушили режим прекращения огня. Как сообщают в российском Центре по примирению, обстрелам подвергся населённый пункт в провинции Идлиб. Между тем, в освобождённых районах идёт восстановление инфраструктуры. Так, в Пальмире снова открылась единственная в городе пекарня.

Здесь многое происходит впервые. Впервые зашумел конвейер. Засыпают первый мешок муки. Появляется первая партия традиционных сирийских лепёшек. Пекарня, как и положено, работает ночью. Чтобы к утру свежий хлеб был на прилавках. Первая партия уходит в государственную торговую галерею.

Сейчас в Тадмор вернулось около трёх тысяч человек. До войны современная часть Пальмиры насчитывала 50 тысяч жителей. От античной Пальмиры до современного Тадмора не более километра. Собственно, здесь и пролегал туристический маршрут. Но пришедшие боевики не щадили ничего и никого.

У сирийских властей первоочерёдная задача - наладить нормальную жизнь. О восстановлении исторических объектов пока говорить не приходится. Для этого, правда, есть различные международные организации и фонды. Их представители бывали здесь не раз. Законспектировали, сфотографировали и уехали.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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