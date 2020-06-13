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Россияне смогут получать социальные пособия без сбора справок

14:32
  • суббота
  • 13 июня 2020

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр

Правительство выпустило постановление, которое значительно упростит жизнь россиянам. Теперь для того, чтобы получить социальные выплаты, не нужно будет собирать справки в разных инстанциях.
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Речь в документе, подписанном Михаилом Мишустиным, идёт об усилении межведомственного взаимодействия, чтобы необходимые сведения можно было получить по запросу, а не просить их подтверждения у граждан.

К 1 июля Минфин и Минюст определят соответствующие требования к формату межведомственного взаимодействия. МВД завершит аналогичную работу к 31 января 2021 года, говорится в сообщении на сайте правительства.

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