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В Бразилии складывается катастрофическая ситуация из-за коронавируса

12:23
  • суббота
  • 13 июня 2020

Вокруг городов роют могилы

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 7 миллионов 600 тысяч человек, скончались 425 тысяч. Самая тревожная ситуация по-прежнему в США, число инфицированных там достигло двух миллионов. На второе место вышла Бразилия, в том числе, и по количеству летальных исходов. Только за последние сутки жертвами COVID-19 в этой стране стали более 900 человек.
Бразилия побила суточный антирекорд по коронавирусу

Вокруг мегаполисов в срочном порядке вырубаются участки лесов для обустройства массовых захоронений. В стране не хватает медицинского оборудования и тестов на коронавирус. Но главной причиной взрывного роста числа заболевших называют реакцию властей, которые до последнего тянули с введением ограничений. Даже сейчас, когда эпидемия приближается к своему пику, в Рио-де-Жанейро и других городах открываются магазины, а на улицах находится много людей, сообщает "ТВ Центр".

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