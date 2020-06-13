Павильоны и музеи ВДНХ откроют свои двери для посетителей с 16 июня

Гостям нужно будет соблюдать социальную дистанцию

16 июня откроются для посетителей павильоны и музеи ВДНХ. За время самоизоляции и ограничительных мер на выставке подготовлены новые интересные экспонаты. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В павильонах нужно будет соблюдать социальную дистанцию: там смогут одновременно находиться от 10 до 50 человек в зависимости от размеров помещения. Центр "Космонавтика и авиация" готов принимать до 100 посетителей за раз.

"Москвариум" и исторический парк "Россия - моя история" не ставят ограничений по количеству посетителей, но сотрудники будут следить за соблюдением социальной дистанции и выполнением гостями санитарных правил. На входе будут установлены дозаторы с антисептиком.

Главная выставка страны объединяет 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны. В 2019 году ВДНХ посетили 33 миллиона человек, в этом году статистика изменится из-за пандемии коронавируса.

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