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Адвокат рассказал о реакции семьи Сергея Захарова на запоздалые извинения Ефремова

13:47
  • суббота
  • 13 июня 2020

Родные погибшего ждут справедливого решения суда

Семья погибшего в ДТП жителя Рязани Сергея Захарова не приняла извинения актёра Михаила Ефремова. Об этом ТАСС сообщил адвокат родственников погибшего курьера Александр Добровинский. По его словам, семья Захарова намерена идти до конца и будет добиваться справедливого решения суда.
Позднее раскаяние: Ефремов обратился к семье погибшего курьера

"Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулём - это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - процитировал брата покойного Александр Добровинский.

Вечером 12 июня в Сети появилось видеообращение Михаила Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи погибшего курьера из Рязани Сергея Захарова.

"Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", - утверждает Михаил Ефремов.

8 июня в состоянии алкогольного и наркотического опьянения актёр на своём внедорожнике вылетел на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон, за рулём которого был курьер из Рязани Сергей Захаров. Мужчину доставили в больницу, где через несколько часов он скончался. В отношении Ефремова заведено уголовное дело, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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