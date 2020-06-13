Названа дата прохождения пика коронавируса в России

В стране скоро появится вакцина от COVID-19

Две вакцины от коронавируса планируют зарегистрировать в России уже в августе, а на промышленное производство могут выйти к сентябрю. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она представила статистику по заболеваемости в нашей стране.

Пик заболеваемости пришёлся на 11 мая, многие больницы были оперативно перепрофилированы для лечения коронавируса. Сейчас уже почти 80% госпитализированных из таких клиник выписаны.

Татьяна Голикова также отметила, что смертность в апреле в целом по стране оказалась почти на 3 % меньше, чем в прошлом году. При этом непосредственно от коронавируса в этот период скончались 1 660 человек, сообщает "ТВ Центр".

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