В России значительно снизилась уличная преступность

В МВД озвучили официальную статистику

В России зафиксировано снижение преступности по большинству основных показателей. Данные по состоянию на май этого года озвучили в МВД. Как сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, общее количество зарегистрированных преступлений по сравнению с маем 2019 года сократилось на 5,6%. При этом количество убийств и покушений на убийство уменьшилось на 2,0%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 8,9%, грабежей – на 13,4%, разбоев – на 24,4%.

Значительно снизились и показатели уличной преступности, а также правонарушений, совершённых иностранными гражданами. Безопаснее стала обстановка на объектах транспорта. На 13% сократилось число преступлений, совершённых на семейно-бытовой почве, сообщает "ТВ Центр".

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