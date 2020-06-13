Московские врачи спасли десятки тяжёлых пациентов с коронавирусом

Пик заболеваемости пришёлся на май

Московским врачам удалось спасти подавляющее большинство тяжёлых пациентов, заявил Сергей Собянин. По его словам, основная масса таких больных поступила в клиники в мае.

Говоря о летальных исходах, мэр отметил, что далеко не у всех умерших коронавирус стал непосредственной причиной смерти.

"Умерло в Москве 5200 с небольшим людей, это большая цифра. Из них 2700 умерло непосредственно от ковида. Ещё часть какая-то умерла оттого, что ковид спровоцировал хронические болезни. Это около тысячи человек. Остальные умерли по другим причинам, но у них был тест на ковид", - сообщил мэр Москвы.

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