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Московские врачи спасли десятки тяжёлых пациентов с коронавирусом

16:49
  • суббота
  • 13 июня 2020

Пик заболеваемости пришёлся на май

Московским врачам удалось спасти подавляющее большинство тяжёлых пациентов, заявил Сергей Собянин. По его словам, основная масса таких больных поступила в клиники в мае.
Собянин сообщил, когда в Москве начнется массовая вакцинация от COVID-19

Говоря о летальных исходах, мэр отметил, что далеко не у всех умерших коронавирус стал непосредственной причиной смерти.

"Умерло в Москве 5200 с небольшим людей, это большая цифра. Из них 2700 умерло непосредственно от ковида. Ещё часть какая-то умерла оттого, что ковид спровоцировал хронические болезни. Это около тысячи человек. Остальные умерли по другим причинам, но у них был тест на ковид", - сообщил мэр Москвы.

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