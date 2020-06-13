Лео Бокерия назвал важнейшей поправку в Конституцию о доступности медобслуживания на всей территории страны

Голосование пройдёт 1 июля

Известный врач, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия считает принципиально важными изменения в Конституцию, касающиеся доступности медицины.

"Что больше всего беспокоит людей в нашей стране, согласно многим опросам? Качество медицинской помощи! Это тема не так легко и быстро решается, как могло кому-то показаться", - отметил Лео Бокерия в интервью "Комсомольской правде".

Прославленный хирург отметил, что в сфере здравоохранения удалось сделать многое, но почему-то вышло так, не всем до сих пор доступна высококвалифицированная медпомощь в рамках страховой медицины.

"Сейчас важно, что добавляется фраза "на всей территории Российской Федерации". То есть, медпомощь нашему гражданину будет доступна на всей территории страны", - указал Бокерия.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 1 июля. На избирательных участках будут предприняты необходимые меры безопасности: установлены санитайзеры, людям будут выдавать одноразовые ручки и средства защиты, следить за соблюдением социальной дистанции.

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