Более 200 волонтёров "Мотослужбы крови" сдали кровь в Москве

14 июня отмечается День донора

Более 200 москвичей-мотоциклистов сдали кровь накануне Всемирного дня донора 14 июня в Центре крови имени Гаврилова, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы. Такие акции проводятся два-три раза в год. Мотоциклисты сдают кровь безвозмездно и всегда откликаются на просьбу врачей.

"Мотослужба крови" появилась в Москве стараниями Анастасии Артановой и Андрея Иванова в 2012 году. С того времени к волонтёрскому движению присоединились около четырёх тысяч человек. Среди них есть жители Челябинска и Санкт-Петербурга.

Участники движения не только безвозмездно сдают кровь, но и помогают детям в детских домах, собачьим приютам и пострадавшим мотоциклистам, попавшим в аварии.

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