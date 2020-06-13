Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова

Откровения актёра были ожидаемы

Александр Ширвиндт рассказал о дружбе с отцом Михаила Ефремова. Очевидно, что гены Олега Николаевича передались его сыну Михаилу.

Сейчас, по прошествии 20 лет со дня ухода из жизни художественного руководителя МХАТа можно вспомнить о скандалах, связанных с его именем. Ширвиндт рассказал, что Олег Ефремов обладал диким темпераментом, особенно в состояния опьянения.

В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича. Оказывается, Ефремов-старший ненавидел всё, что касалось роскоши. После возлияний он мог запросто поцарапать чужие автомобили.

"Тогда машины были признаками неслыханного благополучия. И в состоянии крайнего опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже", - пишет Ширвиндт. Частенько Ефремов ездил за рулём пьяным, правда, в такие истории, как его сын не попадал.

8 июня Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в ДТП на Садовом кольце в Москве. Артист на своём внедорожнике выехал на встречную полосу, где на полной скорости столкнулся с автомобилем "Лада". Находившийся за рулём житель Рязани Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Ефремову грозит уголовное наказание и большой срок – от 5 до 12 лет. Сейчас он находится под домашним арестом.

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