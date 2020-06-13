Лавров и Шойгу летят в Стамбул на переговоры по Ливии

Министры проведут переговоры со своими турецкими коллегами
Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня вылетают в Турцию для консультаций по региональной проблематике, сообщили в российском МИДе.
В свою очередь CNN Turk сообщает, что глава МИДа и министр обороны проведут в Стамбуле переговоры со своими турецкими коллегами по ситуации в Ливии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия распалась не несколько частей. В стране царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Использую эту ситуацию, Турция готовится разместить на территории страны две военные базы. Об этом накануне, 12 июня писала газета Yeni Safak со ссылкой на военные источники.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"