Лавров и Шойгу летят в Стамбул на переговоры по Ливии

Министры проведут переговоры со своими турецкими коллегами

Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня вылетают в Турцию для консультаций по региональной проблематике, сообщили в российском МИДе.

В свою очередь CNN Turk сообщает, что глава МИДа и министр обороны проведут в Стамбуле переговоры со своими турецкими коллегами по ситуации в Ливии.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия распалась не несколько частей. В стране царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Использую эту ситуацию, Турция готовится разместить на территории страны две военные базы. Об этом накануне, 12 июня писала газета Yeni Safak со ссылкой на военные источники.

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