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В Сети заработал сайт акции "Миллион призов"

18:19
  • суббота
  • 13 июня 2020

До розыгрыша осталось 12 дней

В Сети заработал сайт акции "Миллион призов", его запустили на базе проекта "Активный гражданин". Программа будет действовать с 25 июня по 1 июля, то есть, в дни проведения голосования по поправкам в Конституцию. Те, кто будет голосовать на избирательных участках, получат сертификат, номер которого нужно будет отправить с помощью SMS-сообщения. Москвичам, которые совершат волеизъявление дистанционно, номер будет отправлен автоматически на номер телефона, указанном в личном сообщении.

В качестве призов разыгрываются скидки и бонусы на продовольственные и непродовольственные товары, товары для дома и спорта, аптечные товары, посещение кафе и ресторанов, пополнение карты "Тройка", билеты в музеи, театры и кино.

Москвичи смогут получить сертификаты на сумму от одной до четырёх  тысяч баллов. Один балл будет равен одному рублю. Победителей выберет компьютер. Потратить выигранные баллы можно будет с 26 июня по 31 декабря.

Этой акцией московские власти хотят простимулировать потребительский спрос и поддержать городской бизнес, который испытывал трудности в период пандемии коронавируса и ограничительных мер. Девиз акции "Твой голос - твоя победа!"

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