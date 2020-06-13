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На рынке в Пекине обнаружен рассадник коронавируса

18:58
  • суббота
  • 13 июня 2020

Власти принимают меры

На оптовом рынке Пекина "Синьфади" нашли коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Руководство рынка сразу же закрыло его, а всех продавцов и обслуживающий персонал сейчас проверяют на COVID-19, пишет газета "Синьцзинбао". На рынке "Синьфади" покупают свежие фрукты и овощи около 90% всех торговых сетей Пекина.
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Ранее в китайской столице были зарегистрированы первые случаи заражения за 56 дней у людей, которые не были за границей. Городские власти приняли решение запретить спортивные соревнования.

Пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухане в декабре 2019 года, а затем распространилась по всему миру. Китай одним из первых вышел из пандемии, в стране заразились всего 84 тысячи человек, умерли 4,6 тысячи.

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