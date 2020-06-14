Число заболевших COVID-19 в России увеличилось до 528 тысяч

За сутки заразились почти 9 тысяч человек

За сутки в России зафиксировано 8 835 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 528 964 человека с COVID-19. Третью неделю Москва не вносит в статистику большое число заражённых, за сутки в столице зарегистрировано 1 477 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 205 905 инфицированных, вылечились 121 691 человек.

Накануне, 13 июня на сайте Cтопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции в три этапа. На карте видно, что ни к одному этапу пока не приступили в 14 регионах России. К третьему, завершающему, периоду перешли только в Сахалинской области.

Санкт-Петербург, Ленинградская и Московская области запустили первый этап снятия ограничений. В Москве начался второй этап, в городе открылись непродовольственные магазины, парикмахерские и предприятия службы быта. 16 июня заработают летние веранды кафе и ресторанов. Масочный режим в большинстве регионов пока сохраняется.

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