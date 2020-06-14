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За сутки в Москве выявлено 1477 заражённых коронавирусом

10:56
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

С начала пандемии заразились 205 тысяч человек

1 477 человек, инфицированных коронавирусом, зарегистрированы за сутки в Москве. Всего в столице с начала пандемии COVID-19 заболели 205 905 человек, умерли  3 281 пациент. Число вылечившихся выросло до 121 691 человека.
Принятые в Москве меры помогли спасти жизнь тысяч горожан

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне, 13 июня назвал май самым сложным периодом в борьбе с коронавирусом. Пик заболеваемости в столице пришёлся на конец апреля - начало мая. А вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 11 мая.

В Москве отменён ряд ограничений: открылись непродовольственные магазины, горожанам разрешено гулять и заниматься спортом на улице. В городе уже работают предприятия службы быта и парикмахерские. 16 июня откроются летние веранды ресторанов.

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