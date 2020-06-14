В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

За сутки их стало больше на 2133 человека

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 133 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 121 691.

Накануне, 13 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что антитела к коронавирусу обнаружены у 32,4% московских медиков, прошедших тестирование. Это – достаточно высокий процент. У населения в целом показатель ниже - порядка 17%.

В Москве сейчас можно бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу. В городе работают три десятка лабораторий. Записаться на анализ можно на сайте mos.ru.

По данным на 13 июня, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 204 428 пациентам, умер с начала пандемии 3 281 человек. В России больных зарегистрировано более 520 тысяч, в мире 7,6 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли более 430 тысяч человек.

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