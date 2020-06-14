ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

10:03
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

За сутки их стало больше на 2133 человека

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 133 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 121 691.
В Москве открылись храмы и начались тренировки у профессиональных спортсменов

Накануне, 13 июня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что антитела к коронавирусу обнаружены у 32,4% московских медиков, прошедших тестирование. Это – достаточно высокий процент. У населения в целом показатель ниже - порядка 17%.

В Москве сейчас можно бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу. В городе работают три десятка лабораторий. Записаться на анализ можно на сайте mos.ru.

По данным на 13 июня, в Москве диагноз COVID-19 поставлен 204 428 пациентам, умер с начала пандемии 3 281 человек. В России больных зарегистрировано более 520 тысяч, в мире 7,6 миллиона человек инфицировано коронавирусом, умерли более 430 тысяч человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Больница
Больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.