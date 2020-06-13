Трамп сделал странное заявление о войнах на чужой территории

США отказываются от статуса мирового жандарма

Дональд Трамп сделал достаточно странное заявление, идущее вразрез с политикой Вашингтона, проводимой в последние десятилетия. По словам главы Белого дома, американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и решать чужие конфликты.

Как сказал президент США, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата - оборонять и решительно защищать США от внешних врагов. "Мы заканчиваем эру бесконечных войн", - сказал американский лидер.

Достаточно убедительно прозвучали слова Трампа о том, что американцы больше не является полицейскими всего мира. "Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться", - приводит слова Трампа РИА Новости.

Напомним, что несколько дней назад Трамп сообщил Конгрессу о сохранении контингентов американских военных в некоторых странах, куда они были введены ещё при прошлых президентах. Речь шла об Афганистане, Ираке, Сирии, Иордании, Турции и ещё около десятка стран.

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