Как в США: протестующие в Париже громят витрины магазинов

Полиция применила спецсредства

В Париже несанкционированная акция против расизма и полицейского произвола переросла в массовые беспорядки. Люди в чёрной одежде и с закрытыми лицами громили витрины салонов сотовой связи и кидали в стражей порядка бутылки, банки с краской и мусор. Полицейские ответили распылением слезоточивого газа.

Поначалу в мирной демонстрации приняли участие около 10 тысяч человек. Колонна шла по центру французской столицы, но была остановлена полицейскими. Протестующим это не понравилось и они набросились на них, сообщает РИА Новости.

Во Франции для поклонения нашёлся свой герой: несанкционированный марш проводили сторонники Адамы Траоре, 24-летнего темнокожего мужчины, скончавшегося в 2016 году при невыясненных обстоятельствах в заключении. Расследование его гибели было вновь возбуждено после убийства Джорджа Флойда в США.

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