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Собянин рассказал о планах снятия ограничений в июле

10:04
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

Откроются кинотеатры и спортивные объекты

Посещение кинотеатров, а также другие массовые мероприятия могут разрешить в Москве уже в июле. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" рассказал Сергей Собянин. Мэр отметил, что все последующие разрешения будут зависеть от складывающейся ситуации с распространением коронавируса.
Почему в Москве решили снять ограничения по коронавирусу

"Если она будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и, соответственно, все больше и больше возвращаться к нормальной жизни", - сказал Собянин.

Градоначальник говорил о свободном посещении спортивных мероприятий, кинотеатров, театров и массовых мероприятий.

На этой неделе в Москве были отменены цифровые пропуска, разблокированы социальные карты у пенсионеров, открылись непродовольственные магазины, парикмахерские, предприятия службы быта. 16 июня заработают летние веранды ресторанов.

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