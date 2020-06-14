Спасатели ищут людей с перевернувшегося у берегов Камчатки катера

Без вести пропали 4 человека

На Камчатке проходит поисковая операция в Авачинской бухте. Этой ночью грузовой катер отправился в рейс, но до пункта назначения так и не дошёл. Судно нашли, а вот четверо членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Маломерный катер с бортовым именем "Тихий" вышел в Авачинскую бухту ночью. Через несколько часов связь с ним пропала. Поднятые по тревоге спасатели нашли катер на рассвете, примерно, в 40 километрах от берега. Судно было перевернуто.

Поиски людей пока результатов не принесли. Спасатели не исключают, что судно опрокинулось во время шторма. Истинные причины крушения станут понятны после того, как катер отбуксируют в гавань Петропавловска- Камчатского и его осмотрят следователи. Владелец судна установлен: это частная компания. Предстоит выяснить, имелись ли на борту спасательные средства и не был ли катер перегружен, сообщает "ТВ Центр".

Это уже второй инцидент, который произошел в июне в акватории Авачинской бухты. Неделю назад семеро туристов вышли в море посмотреть на касаток. Их катер столкнулся с бревном, получил пробоину и затонул. Тогда, все кто находился на борту, были спасены. Надежда найти пропавших людей с катера "Тихий" пока есть. Температура воды в бухте сейчас около плюс 8 градусов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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