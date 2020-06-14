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Вспышка коронавируса в Пекине: власти ввели военное положение

13:36
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

Жителям запрещено покидать свои дома

В Китае зафиксирована новая вспышка коронавируса. За сутки в стране - 57 новых диагнозов, 36 из них - в столице Поднебесной. Хотя ещё несколько дней назад в Пекине фиксировались лишь единичные случаи заболевания.
Китай скрывает правду о коронавирусе?

Столь резкий скачок связывают в том числе и с ситуацией на одном из крупных оптовых рынков, большая часть новых диагнозов поставлена именно среди его сотрудников.

В районе столицы, где находится торговая точка пришлось объявить режим военного времени. Всем работникам рынка, а также тем, кто проживает по соседству власти уже распорядились провести тесты на коронавирус. Местные жители пока не имеют права покидать свои дома.

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