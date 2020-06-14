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"Мы - не мировая полиция": Трамп сделал историческое заявление

12:29
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

При этом президент США пугает мир новыми ракетами

Историческое по своему посылу заявление сделал Дональд Трамп, 14 июня ему  исполнилось 74 года. Выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, американский президент сообщил о резком повороте во внешней политике США. Отныне Вашингтон отказывается от военного способа решения мировых конфликтов.
Трамп обратился к россиянам через посла в Москве

"Мы завершаем эру бесконечных войн. Вместо этого мы вновь сосредоточимся на защите жизненно важных интересов Америки. В обязанности американских войск не входит разрешение застарелых конфликтов в далёких странах, о которых многие даже не слышали. Мы – не мировая полиция", - сказал Трамп.

Впрочем, сразу после этого президент пообещал, что США не будут следовать мирной доктрине, если речь пойдёт о защите национальных интересов. Это, по сути, та самая формулировка, под прикрытием которой были осуществлены все американские вторжения последних десятилетий.

Трамп также с гордостью сообщил: в миролюбивых США идёт строительство сотен новых военных кораблей, самолётов, танков, спутников и ракет. Среди которых есть даже гиперзвуковая. По словам Трампа, она, в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты в мире.

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