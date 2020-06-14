"Мы - не мировая полиция": Трамп сделал историческое заявление

При этом президент США пугает мир новыми ракетами

Историческое по своему посылу заявление сделал Дональд Трамп, 14 июня ему исполнилось 74 года. Выступая перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте, американский президент сообщил о резком повороте во внешней политике США. Отныне Вашингтон отказывается от военного способа решения мировых конфликтов.

"Мы завершаем эру бесконечных войн. Вместо этого мы вновь сосредоточимся на защите жизненно важных интересов Америки. В обязанности американских войск не входит разрешение застарелых конфликтов в далёких странах, о которых многие даже не слышали. Мы – не мировая полиция", - сказал Трамп.

Впрочем, сразу после этого президент пообещал, что США не будут следовать мирной доктрине, если речь пойдёт о защите национальных интересов. Это, по сути, та самая формулировка, под прикрытием которой были осуществлены все американские вторжения последних десятилетий.

Трамп также с гордостью сообщил: в миролюбивых США идёт строительство сотен новых военных кораблей, самолётов, танков, спутников и ракет. Среди которых есть даже гиперзвуковая. По словам Трампа, она, в 17 раз быстрее самой быстрой ракеты в мире.

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