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США постепенно погружаются в хаос

13:24
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

Беспорядки охватывают новые города

В США не прекращаются массовые беспорядки, сопровождаемые мародёрством и насилием. Масла в огонь подлил новый случай убийства полицейскими темнокожего жителя штата Атланта. Он был нетрезв и оказал сопротивление, но для участников многотысячных протестов эти обстоятельства значения не имеют.
Как в США: протестующие в Париже громят витрины магазинов

Десятки полицейских машин, дымовые шашки и полыхающая автозаправка. Новым очагом беспорядков в США этой ночью стала Атланта, где 13 июня полицейские убили ещё одного темнокожего мужчину. Рейшард Брукс, вероятно, был нетрезв и отсыпался в своей машине. Однако его автомобиль мешал проезду других участников движения. Полицейские, прибывшие по звонку, попытались задержать афроамериканца. Когда тот выхватил у одного из стражей порядка электрошокер, выстрелили в нарушителя. Позже Брукс скончался в больнице. Начальник полиции Атланты сразу же ушла в отставку, сообщила мэр города.

Бесчинствует и Новый Орлеан. Там участники акции сбили с постамента бюст рабовладельца Джона Макдоно. Памятник сначала пронесли по центральным улицам, а затем пустили на дно Миссисипи. Откровенное мародёрство продолжается во Флориде. Почти две сотни человек разграбили крупный гипермаркет. Выносили всё - от дорогой электроники до туалетной бумаги. Общий ущерб превысил 100 тысяч долларов. Протестные марши прошли в десятках городов - Миннеаполисе, Нью-Йорке, Вашингтоне. Здесь демонстранты уже несколько недель осаждают резиденцию президента, сообщает "ТВ Центр".

Неожиданный поворот получили акции протеста в Старом Свете. В Великобритании усмирить противников расизма и защитить памятники вызвались ультраправые. Недружественная встреча должна была пройти в центре Лондона. Сторонники движения "Блэк лайвс мэттер" оказались в меньшинстве и вскоре покинули площадь. Тогда разочарованные футбольные фанаты решили выместить злобу на полицейских.

Во Франции тоже появились свои несогласные. Во время протестной акции радикалы вывесили на крыше плакат, призывающий к борьбе с расизмом против белых. Однако его очень скоро порезали жители этого же дома, толпа внизу ликовала.

Эта акция в Париже стала самой массовой с начала протестов, собрав 15 тысяч человек. Впрочем, манифестация за гуманизм быстро переросла в столкновения полицией. В правоохранителей летели камни, бутылки, пакеты с краской и петарды. Протестующие поджигали мусор на улицах. Полиция отвечала слезоточивым газом.

Тем временем в другом квартале французской столицы стражи порядка в буквальном смысле спелись с активистами. Полицейские потребовали к себе уважения, бросив на землю наручники и исполнив "Марсельезу".

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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