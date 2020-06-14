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В парке "Патриот" освящён главный военный храм России

11:57
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

Там прошла первая торжественная служба

В главном храме Вооружённых сил в подмосковной Кубинке прошла первая торжественная служба. Её возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Утром он совершил чин великого освящения собора, возведённого в парке "Патриот" к 75-летнему юбилею Победы.
Как строили главный храм Министерства обороны

Построенный в рекордные полтора года за счёт добровольных пожертвований храм Воскресения Христова третий по величине на территории России. Уникальным его делает и выбор использованных материалов: в проекте преобладают стекло, металл и мозаика. А нижний храм в честь святого князя Владимира почти полностью выполнен из керамики, сообщает "ТВ Центр".

Все основные элементы церковного ансамбля символически напоминают о важнейших событиях Великой Отечественной войны и подвиге народа. "Это, пожалуй, самый крупный объект, сделанный, построенный всем миром на народные деньги. Пройдёт столетие – дай бог, чтобы все помнили, видели, знали и сохранили этот храм", - сказал на церемонии министр обороны Сергей Шойгу.

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Открытие главном храме Вооружённых сил
Торжественная служба в главном храме Вооружённых сил
Торжественная служба в главном храме Вооружённых сил
Торжественная служба в главном храме Вооружённых сил
Торжественная служба в главном храме Вооружённых сил
Торжественная служба в главном храме Вооружённых сил
Торжественная служба в главном храме Вооружённых сил
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