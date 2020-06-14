В Москву перебросили технику для участия в параде 24 июня

Скоро начнутся тренировки

В Москву перебросили военную технику, которая 24 июня примет участие в Параде Победы на Красной площади. Механизированная колонна стартовала ночью из места постоянной дислокации в подмосковном Алабино.

Всего более четырёхсот машин - от исторических образцов до самого перспективного вооружения. Это - пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", знаменитые "Искандеры", зенитные системы С-400, бронетранспортёры и тяжёлые огнеметы.

Среди гусеничной техники - легендарный Т-34, новейшая БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", ракетный комплекс "Бук", сообщает "ТВ Центр".

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