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В Москву перебросили технику для участия в параде 24 июня

11:40
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

Скоро начнутся тренировки

В Москву перебросили военную технику, которая 24 июня примет участие в Параде Победы на Красной площади. Механизированная колонна стартовала ночью из места постоянной дислокации в подмосковном Алабино.
Путину доложили о готовности военных к Параду Победы 24 июня

Всего более четырёхсот машин - от исторических образцов до самого перспективного вооружения. Это - пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", знаменитые "Искандеры", зенитные системы С-400, бронетранспортёры и тяжёлые огнеметы.

Среди гусеничной техники - легендарный Т-34, новейшая БМП "Армата" с боевым модулем "Кинжал", ракетный комплекс "Бук", сообщает "ТВ Центр".

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Передислокация военной техники, участвующей в параде
Передислокация военной техники, участвующей в параде
Передислокация военной техники, участвующей в параде
Передислокация военной техники, участвующей в параде
Передислокация военной техники, участвующей в параде
Передислокация военной техники, участвующей в параде
Передислокация военной техники, участвующей в параде
Передислокация военной техники, участвующей в параде
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