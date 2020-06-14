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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Алеппо

11:14
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

Люди получили самое необходимое

Российские военные в Сирии доставили партию гуманитарной помощи в пригород Алеппо. Они привезли жителям 250 продуктовых наборов и тонну хлеба.

Населённый пункт освободили от боевиков всего несколько месяцев назад. Там практически полностью разрушена инфраструктура. Поэтому для местных жителей, гуманитарная акция - существенная поддержка.

Кроме того, в свои дома возвращаются беженцы, которые также нуждаются в помощи. За всё время работы российские военные провели уже почти две с половиной тысячи подобных акций, сообщает "ТВ Центр".

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