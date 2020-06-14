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Летние ливни с градом накрыли Россию (видео)

12:14
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

КАдры последствий появляются в соцсетях

Несколько регионов России оказались во власти непогоды. На Хабаровский край обрушился град, разбиты окна машин и домов, уничтожен урожай. Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае. Накануне, 13 июня шквалистый ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле. В Москве и области действует жёлтый уровень погодной опасности.
Смерч, град и гроза: видео последствий непогоды в регионах России

После обрушившегося сильного града в посёлке Николаевка в Еврейской автономной области введён режим локальной чрезвычайной ситуации. В результате затяжной ледяной бомбардировки во многих домах выбиты окна, помяты металлические крыши, повреждены десятки автомобилей. Ну а больше всего досталось владельцам огородов.  Хрониками потерянного урожая садоводы делятся в социальных сетях, сообщает "ТВ Центр".

А в Алтайском крае очевидцы запечатлели момент срыва крыши с торгового центра в Барнауле. Ураганный ветер с лёгкостью поднял огромные металлические листы и обрушил их на проезжую часть. По данным полиции, никто не пострадал. На ликвидацию последствий были направлены специалисты спасательных и коммунальных служб.

С последствиями непогоды сейчас разбираются и в Центральных регионах России. Кое-где из-за сильных затяжных ливней из берегов вышли реки. Там, где ещё несколько дней назад жители Брянской области могли передвигаться пешком, сегодня без лодки не обойтись. А в Тверской области после дождя местные жители сразу отправились на рыбалку. Для этого им даже не нужно было ехать к водоёмам: вода подошла к жилым домам.

Передохнуть от сюрпризов погоды, по заверениям синоптиков, жители Европейской части России смогут уже на следующей неделе. Новая волна тепла в столицу и регионы придёт 16 июня. Новых осадков не ожидается, как минимум до конца недели.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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