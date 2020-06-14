В России отменили банковский роуминг

Платить за переводы внутри одного банка теперь не надо

В России с 14 июня отменяется банковский роуминг. Теперь взимать комиссии за межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации - запрещено. Изменения касаются физических лиц.

Соответствующий закон Владимир Путин подписал еще в декабре 2019 года. В документе уточняется, что региональные филиалы являются частью одной организационной структуры, поэтому транзакции между ними должны приравниваться к обычным внутренним операциям.

Впрочем, некоторые банки ввели лимит на ежемесячную сумму бесплатных переводов, в этом случае для более крупных транзакций придётся оформить подписку, сообщает "ТВ Центр".

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