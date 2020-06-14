Звезда "Дома-2" удивила заявлением о сакральной жертве для спасения души Ефремова

Теперь артист бросит пить

"Эта авария послана богом", - такое странное заявление сделала модель и экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Боня. Она считает, что после пьяного ДТП душа Михаила Ефремова спасётся.

Модель уверена, что погибший курьер Сергей Захаров пожертвовал собой, чтобы избавить артиста от пьянства. "Михаил Ефремов должен переосмыслить свою жизнь и отказаться от пагубной алкогольной зависимости", - сказала Боня в эфире в Instagram.

Не так давно Виктория шокировала подписчиков другими, не менее странными заявлениями. Она комментировала конспирологические версии о сатанистах в Голливуде, о происхождении коронавируса и мировом заговоре.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения актёр на своём внедорожнике вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в небольшой фургон "Лада". За рулём был житель Рязани Сергей Захаров. Через несколько часов после аварии он скончался в больнице от полученных травм. Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, на время следствия суд поместил его под домашний арест.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"