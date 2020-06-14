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Звезда "Дома-2" удивила заявлением о сакральной жертве для спасения души Ефремова

14:38
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

Теперь артист бросит пить

"Эта авария послана богом", -  такое странное заявление сделала модель и экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Боня. Она считает, что после пьяного ДТП душа Михаила Ефремова спасётся.
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Модель уверена, что погибший курьер Сергей Захаров пожертвовал собой, чтобы избавить артиста от пьянства. "Михаил Ефремов должен переосмыслить свою жизнь и отказаться от пагубной алкогольной зависимости", - сказала Боня в эфире в Instagram.

Не так давно Виктория шокировала подписчиков другими, не менее странными заявлениями. Она комментировала конспирологические версии о сатанистах в Голливуде, о происхождении коронавируса и мировом заговоре.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения актёр на своём внедорожнике вылетел на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в небольшой фургон "Лада". За рулём был житель Рязани Сергей Захаров. Через несколько часов после аварии он скончался в больнице от полученных травм. Михаилу Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, на время следствия суд поместил его под домашний арест.

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