Когда человечество найдёт лекарство от всех болезней

Есть ли на Земле такое средство?

Пока учёные всего мира ищут лекарство от коронавируса, некоторые обыватели вспоминают давно знакомые средства: мумиё, чайный гриб, кремлёвские таблетки...

Им в разное время приписывали чудодейственные свойства, считали чуть ли не панацеей от всех болезней. Панацея в древнегреческой мифологии - это дочь бога врачевания Асклепия. В средние века её имя вдохновляло алхимиков.

Да и в наши дни находятся энтузиасты, которые не прекращают поиски универсального снадобья. Елена Макарова о том, существуют ли лекарства от всего (смотрите видео).

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