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Путин предупредил Запад о бессмысленности создания супер-оружия

13:52
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

У России к тому времени будет готов ответ

Владимир Путин пообещал удивить другие страны, когда у них появится гиперзвуковое оружие. Фрагмент беседы с президентом появился на сайте Вести.ру.
Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия

Глава государства выразил уверенность в том, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, которое может появиться у других стран. "Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнёров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием", - сказал Путин.

Ранее президент говорил, что появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России. Наша страна впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, включая гиперзвуковые.

Не исключено, что новые виды оружия будут продемонстрированы 24 июня на параде в Москве. Он должен был состояться 9 мая, в День Победы, но из-за пандемии коронавируса проведение военного смотра решено было отложить.

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