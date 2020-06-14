Путин рассказал об истинных целях организаторов беспорядков в США

Погромы охватили всё страну

Владимир Путин прокомментировал протесты и беспорядки в США. Он назвал их проявлением глубинного кризиса. По мнению президента, этот кризис возник с момента прихода к власти Дональда Трампа.

"Когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Глава государства считает, что борьба за права, приобретшая характер погромов, не ведёт ни к чему хорошему.

Около двух недель назад в США начались массовые акции протеста, которые со временем переросли в беспорядки с элементами мародёрства, уличных погромов и сноса памятников. Причиной послужила смерть чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, полицейские применили к нему удушающий приём.

Дональд Трамп стал президентом, победив на выборах в 2016 году. Оппоненты связали победу Трампа с действиями России. Москва все обвинения во вмешательстве в американские выборы отвергает.

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