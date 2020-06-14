ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал об истинных целях организаторов беспорядков в США

15:16
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

Погромы охватили всё страну

Владимир Путин прокомментировал протесты и беспорядки в США. Он назвал их проявлением глубинного кризиса. По мнению президента, этот кризис возник с момента прихода к власти Дональда Трампа.
США постепенно погружаются в хаос

"Когда он победил, победил абсолютно очевидно, демократическим способом, проигравшая сторона придумала всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Глава государства считает, что борьба за права, приобретшая характер погромов, не ведёт ни к чему хорошему.

Около двух недель назад в США начались массовые акции протеста, которые со временем переросли в беспорядки с элементами мародёрства, уличных погромов и сноса памятников. Причиной послужила смерть чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, полицейские применили к нему удушающий приём.

Дональд Трамп стал президентом, победив на выборах в 2016 году. Оппоненты связали победу Трампа с действиями России. Москва все обвинения во вмешательстве в американские выборы отвергает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Уличные беспорядки в США
Уличные беспорядки в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.