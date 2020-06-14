Москвичам напомнили о важности донорства

14 июня - Всемирный день донора

Искусственных заменителей крови в арсенале человечества пока нет. Об этом во Всемирный день донора, отмечаемый 14 июня, напомнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году уже 45 тысяч москвичей стали донорами. Сегодняшний праздник посвящён людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей, отметила Ракова и пригласила всех неравнодушных людей на сдачу крови.

Особо заммэра отметила доноров плазмы, переболевших коронавирусом. Они откликнулись на призыв московских властей и помогли выздороветь пациентам с таким же заболеванием. В столичных больницах активно используют этот метод лечения COVID-19.

14 июня все доноры плазмы получат чемоданчик с сувенирами. В нём они найдут антисептик, набор масок и значки, макетами для которых послужили рисунки детей из столичных центров содействия семейного воспитания. Самым популярным словом на детских рисунках стало "Спасибо".

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