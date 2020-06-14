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Отложен визит в Турцию Лаврова и Шойгу

16:44
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

На переговорах в Стамбуле должна была обсуждаться Ливия

Отложен визит Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию. Он должен был состояться 14 июня. "Дата встречи министров иностранных дел и обороны двух стран будет согласована дополнительно", - сообщили в МИД России.
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На Смоленской площади отметили, что по поручению президентов двух стран внешнеполитическое и военное ведомства работают на урегулирование конфликта в Ливии. Источник “Ъ” утверждает, что Москва хотела зафиксировать прекращение огня, а турецкая сторона попросила время для согласования этого вопроса с Сарраджем.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия распалась не несколько частей. В стране царит двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

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