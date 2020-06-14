Кадры столкновения двух самолётов в "Пулкове" попали в Сеть

Пострадавших нет

В Сети появились кадры столкновения двух пассажирских самолётов в петербургском аэропорту "Пулково". ЧП произошло днём 14 июня.

На территории аэропорта по касательной соприкоснулись Boeing 737 с 44 пассажирами на борту и Airbus 320 с 50 пассажирами. Проверку после инцидента проводит местная прокуратура.

Пассажиров самолётов после столкновения быстро высадили, они вылетят на резервных бортах. Пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме.

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