Путин разъяснил коммунистам суть поправок в Конституцию

Изменения станут ещё одним шагом к демократизации страны

Владимир Путин ответил на критику коммунистов по поправкам к Конституции. Фракция КПРФ в Госдуме воздержалась во время голосования по изменениям в Основной закон страны.

"Что касается этой критики, критики слева, со стороны Компартии, она звучит для меня несколько странно", - сказал президент в интервью телеканалу "Россия-1".

Ответил президент и на заявления коммунистов о президентской диктатуре и усилении олигархического правления. Путин напомнил, что согласно вынесенным на всенародное обсуждение поправок, окончательное решение по кандидатуре премьер-министра принимает парламент.

Глава государства уверен, что предложенные поправки – ещё один шаг к демократизации шаг. Путин напомнил коммунистам о диктатуре одной партии в СССР, монополия которой была напрямую закреплена в Конституции.

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию намечено на 1 июля. Оно пройдёт в режиме особых мер безопасности из-за пандемии коронавируса. Избирателям вручат защитные средства, одноразовые ручки и проследят за соблюдением социальной дистанции.

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