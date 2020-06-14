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"Тяжело подобрать слова": дочь Ефремова обратилась к родным погибшего курьера

18:24
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

Она не просит прощения для своего отца

Одна из дочерей Михаила Ефремова обратилась к семье погибшего жителя Рязани Сергея Захарова. 20-летняя Анна Мария написала открытое письмо. В нём она утверждает, что несколько раз безуспешно пыталась связаться с родственниками жертвы аварии, которую устроил её отец.
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Дочь Ефремова не просит прощения для своего отца. Она выражает соболезнования и пишет, что с родными Сергея сегодня скорбят многие россияне.

"Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело подобрать корректные слова, потому что нет таких фраз, которые помогли бы вам вернуть близкого человека. Я надеюсь, что время поможет вам пережить потерю. Я надеюсь, что вы сохраните добрую память о Сергее", - написала Анна Мария.

Я не прошу прощения для своего отца. Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни.

Михаил Ефремов устроил пьяную аварию в центре Москвы 8 июня. Находясь за рулём своего внедорожника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, он вылетел на встречную полосу и врезался в небольшой фургон "Лада". Находившийся за рулём курьер из Рязани Сергей Захаров позже скончался в больнице от травм.

В отношении Ефремова заведено уголовное дело, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Сейчас он находится в своей квартире в центре Москвы под домашним арестом.

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