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На реке в Подмосковье обнаружено 8-километровое пятно неизвестного происхождения

17:57
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

На месте работают специалисты МЧС

На реке Поля в Подмосковье обнаружено большое грязевое пятно серебристо-коричневого цвета. Возможной причиной его появления мог стать аварийный сброс с какого-нибудь предприятия.
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Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, пятно растянулось на 8 километров в районе населённых пунктов Кривандино и Красные Луга неподалёку от Шатуры. Жителям города запрещено использовать воду из реки для бытовых нужд до выяснения ситуации. 

Специалисты взяли пробы воздуха и воды в районе пятна. Превышений ядовитых веществ в воздухе не выявлено. Вода отправлена на анализ в лабораторию.

На месте работают сотрудники МЧС, Минэкологии, администрации городского округа Шатура.

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