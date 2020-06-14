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В России введут раздельное заселение в гостиницах

19:06
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

Эти правила будет действовать временно

После снятия ограничений из-за коронавируса в российских регионах возобновляют работу гостиницы. В связи с этим Роспотребнадзор выпустил рекомендации для их владельцев и администраторов.
В регионах России постепенно снимают ограничительные меры

Не рекомендуется заселять в один номер гостиницы людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни.

"Размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного", - говорится в рекомендациях надзорного ведомства. Эта мера призвана снять дополнительные риски инфицирования при тесном контакте.

В России постепенно налаживается нормальная жизнь. В Москве заработали непродовольственные магазины, парикмахерские, предприятия службы быта. 16 июня откроются летние веранды ресторанов, а 23 июня они заработают в полноценном режиме.

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