Землетрясение в Турции: есть пострадавшие

Разрушены автодороги в провинции Бингёль
На востоке Турции произошло землетрясение. Местные СМИ сообщают о трёх пострадавших.
Толчки магнитудой 5,8 ощущались в провинции Бингёль. В домах раскачивались люстры, на автодорогах образовались трещины, повреждена наблюдательная вышка жандармерии.
Очаг землетрясения находился на глубине пяти километров, а эпицентр – в 56 километрах от столицы провинции, в которой проживают около 80 тысяч человек.
Информация о числе пострадавших уточняется.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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