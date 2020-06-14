Землетрясение в Турции: есть пострадавшие

Разрушены автодороги в провинции Бингёль

На востоке Турции произошло землетрясение. Местные СМИ сообщают о трёх пострадавших.

Толчки магнитудой 5,8 ощущались в провинции Бингёль. В домах раскачивались люстры, на автодорогах образовались трещины, повреждена наблюдательная вышка жандармерии.

Очаг землетрясения находился на глубине пяти километров, а эпицентр – в 56 километрах от столицы провинции, в которой проживают около 80 тысяч человек.

Информация о числе пострадавших уточняется.

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