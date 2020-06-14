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Режим работы метро изменят в связи с подготовкой к параду

19:40
  • воскресенье
  • 14 июня 2020

Несколько станций будут работать только на выход

Вечером 14 июня несколько станций московского метро будут работать только на выход из-за репетиции парада. Это - "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека имени Ленина". Ограничения начались в 19:00 и будут действовать до окончания репетиции. Ближайшей станцией для входа в метро будет "Арбатская".
В Москву перебросили технику для участия в параде 24 июня

Также в центре столицы будет перекрыто движение транспорта, а на некоторых улицах запретят остановку и стоянку.

Парад в этом году пройдёт 24 июня. Из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. Тем не менее, 9 мая в нескольких российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Над Москвой пролетели 75 самолётов и вертолётов в честь 75-ой годовщины Великой Победы.

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