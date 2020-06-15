В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом

Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 3334

В Москве за сутки умерли 53 человека, у которых были подтверждена пневмония и коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 3334.

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении оперштаба.

Москвичам напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

Накануне сообщалось, что за сутки в 84 регионах России было выявлено 8835 новых случаев. Более 36% заболевших не имеют симптомов.

За все время пандемии в России выявили 523 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 6948 скончались, свыше 280 тысяч вылечились.

В Москве коронавирус обнаружили у 1477 человек. В общей сложности, выявлено 205 тысяч 905 заболевших горожан. За день скончались 50 пациентов.

Уже в 14 раз в столице выздоровевших больше, чем новых случаев. За сутки из больниц выписаны 2133 пациента.

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