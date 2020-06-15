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Составлен рейтинг российских регионов по благосостоянию семей

08:37
  • понедельник
  • 15 июня 2020

В лидерах - нефтегазодобывающие регионы

Специалисты составили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года. Речь идет о семьях с работающими родителями и с одним или двумя детьми. 
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"Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата", - пишет РИА Новости

Лидерами списка в очередной раз стали нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры. В первую пятерку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (максимальный остаток денежных средства у семьи там составил 88,5 тысячи рублей), Сахалинская область (72,7 тысячи), Москва (65,8), Петербург (57,3) и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (56,8).

В шести регионах максимальный свободный остаток денежных средств семьи превышает общероссийский уровень, который составляет 37,5 тысячи рублей. В их числе - Магаданская область, Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Московская область и Тюменская область.

В конце рейтинга расположились регионы, где семья со средним заработком имеет в свободном распоряжении менее 10 тысяч рублей после минимальных расходов. К таких регионам относятся Карачаево-Черкесская Республика (6,4 тысячи рублей), Псковская область (5,7 тысячи), Ивановская область (5,1), Чечня (4,2) и Кабардино-Балкарская Республика (-1,02 тысячи рублей). 

"Исходя из полученных данных, эксперты предполагают, что в этих регионах семьям, получающим среднюю по региону заработную плату, сложно содержать двоих детей без дополнительных доходов", - пишет агентство.

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