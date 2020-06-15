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У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение

08:29
  • понедельник
  • 15 июня 2020

COVID-19 вызывает нарушения в нервной системе

Врачи отметили у многих переболевших коронавирусом необычное осложнение — пациенты часто жалуются на сохраняющийся озноб вне зависимости от погоды. Часто люди принимают это за повторное заболевание и снова начинают пить лекарства, рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

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По ее словам, такое осложнение при отрицательных тестах на коронавирус и его отсутствии в организме может указывать на нарушение центральной нервной системы. Из-за этого страдает центр терморегуляции.

Павлова отметила, что пока клинических рекомендаций для устранения такого состояния не разработана. С физиологической точки зрения озноб чувствуется, когда происходит спазм кровеносных сосудов и частично нарушается кровообращение.

"Чтобы согреться без вреда для здоровья, можно пить теплый чай, а еще лучше — теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной, малиной. Малина, кстати, известна именно своим сосудорасширяющим действием. Можно пить травяные чаи", - рассказала она в интервью kp.ru.

Употреблять алкоголь при таком состоянии врачи не советуют. Ослабленный коронавирусом организм и так страдает от интоксикации. Употребление алкоголя только усугубит состояние.

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