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Наталия Орейро после шутки про Путина станет россиянкой

08:52
  • понедельник
  • 15 июня 2020

Звезда сериала "Дикий ангел" оформляет гражданство

Певица и актриса Наталия Орейро решила получить российское гражданство. Звезда сериала "Дикий ангел" уже подала необходимые документы.

Орейро рассказала, что история с получением гражданства России началась в прошлом году после участия в программе "Вечерний Ургант". Ведущий Иван Ургант тогда назвал актрису "самой русской среди иностранок".

"Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло", - заявила она в интервью ТАСС.

Однако спустя какое-то время Орейро посещала российское посольство в Аргентине. Сотрудники диппредставительства уже всерьез предложили оформить ей гражданство.

"Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь", - поделилась актриса.

Российскому зрителю Наталья Орейро известна по роли Милагрос в сериале "Дикий ангел". Выпустила четыре музыкальных альбома. В 2001 году впервые посетила Россию и сразу почувствовала связь.

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